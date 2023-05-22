Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Днепропетровске, Харьковской области, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Одессе прогремели взрывы на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. В воскресенье вечером в Харькове произошло два взрыва. При этом в Харьковской области действовала воздушная тревога.

Затем воздушная тревога была объявлена в 00:37 в Черниговской и Сумской областях, а уже в 00:39 также и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Российская авиация наносит удары по складам и ангарам с техникой и боекомплектами ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области, заявил Владимир Рогов. Он уточнял, что ВКС России применяет планирующие бомбы.