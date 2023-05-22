Daily Mail: Российские подлодки могут полностью нарушить инфраструктуру Британии Фото: Олег Кулешов

Российские подлодки могут нарушить инфраструктуру Британии и привести к «критическому сценарию», об этом написала Daily Mail.

«Растут опасения, что Россия может нацелиться на британские энергетические кабели и кабели передачи данных, фактически отключив их от глобальной сети и поставив под угрозу жизнь в Британии», - говорится в статье.

Автор предположил, что удар России по таким кабелям может привести к «катастрофическим последствиям».

Кроме того, по мнению журналиста, нарушение работы энергосети может спровоцировать массовые беспорядки.

Как писал сайт KP.RU, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак объяснял британским парламентариям, почему Россию невозможно исключить из состава «Большой двадцатки» (G20).

Он подчеркнул, что G20 - более широкая группа стран, которая работает по принципу консенсуса. Таким образом, невозможно исключить Россию (из G20).

В мае результаты проведённого среди британцев опроса показывают, что действующий премьер-министр Великобритании Риши Сунак не нравится большинству избирателей. Его не поддерживают 59 % опрошенных подданных королевства.