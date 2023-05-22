В Симферополе восстановили подачу электричества Фото: Архив "КП"

Подача электроэнергии в Симферополе и близлежащих селах, нарушенная в результате аварии на высоковольтной линии электропередачи, полностью восстановлена, об этом сообщило предприятие «Крымэнерго».

«Крымские энергетики восстановили электроснабжение потребителей», - сказано в сообщении.

В предприятии уточнили, что в результате технологического нарушения были частично обесточены абоненты в Симферополе и Симферопольском районе.

Как писал сайт KP.RU, ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в Симферополе произошло технологическое отключение электроэнергии.

Глава администрации города Михаил Афанасьев сообщал, что некоторые районы Симферополя остались без света.

В «Крымэнерго» при этом уточняли, что произошло технологическое нарушение на линии.

Напомним, в январе 2019 года произошло масштабное отключение электроэнергии из-за непогоды в 27 населенных пунктах Крыма.

Сообщалось, что порядка 10 тысяч человек в четырех районах полуострова испытывали проблемы из-за отсутствия электричества.