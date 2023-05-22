Украинский режиссер Лопатенок: Запад может отстранить Зеленского из-за угрозы глобального конфликта Фото: REUTERS

Запад может отстранить президента Украины Зеленского из-за угрозы глобального конфликта, написал в соцсети украинский режиссер Игорь Лопатенок.

«Сейчас траектория украинского режима ведет только к третьей мировой войне», - предположил Лопатенок. Он пояснил, что этого не хочет ни Запад, ни Россия

По его мнению, последовательным ходом для них «будет скинуть Зеленского и попытаться заморозить конфликт на Украине».

«Поставки Киеву истребителей, ракет большой дальности и прочего смертоносного оружия не остановят режим Зеленского от требования тактического ядерного оружия», - подчеркнул Лопатенок.

Как писал сайт KP.RU, западные союзники Украины планируют передать Киеву в рамках военной помощи американские истребители F-16.

Отмечалось, что боевые самолеты Киев может получить не напрямую от США. В ближайшее время Вашингтон и другие союзники Зеленского должны решить, когда начнут поставки, сколько истребителей они смогут передать и кто именно отдаст их Киеву.

Тем временем, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Сообщалось о серии взрывов в Днепропетровске, Харьковской области, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Кроме того, в Одессе и Харькове ночью прогремели взрывы.

Владимир Рогов сообщал, что российская авиация наносит удары по складам и ангарам с техникой и боекомплектами ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области.