Что произошло в ночь на 22 мая

Президент Бразилии: Зеленский не пришел на встречу с ним в ходе саммита G7 Фото: REUTERS

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что Зеленский не явился на встречу с ним в ходе саммита G7 в Хиросиме. Он уточнил, что тем временем он принял президента Вьетнама.

Бразильский лидер отметил, что когда президент Вьетнама уехал, глава Украины не показался. По оценке да Силвы, у него Зеленского определенно была другая встреча.

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