МИД КНР выразил протест послу Японии в Пекине из-за очернения Китая на саммите G7 Фото: REUTERS

Замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун выразил протест послу Японии в Пекине Хидэо Таруми «из-за раздувания вопросов», которые на саммите стран «Большой семерки» (G7) в Хиросиме были связаны с Пекином.

Как заявил замглавы внешнеполитического ведомства, Токио «очерняла и нападала» на Пекин вместе с другими странами «Большой семерки». В МИД КНР такие действия назвали грубым вмешательством во внутренние дела Китая, которые также наносят ущерб суверенитету безопасности страны.

В заявлении Вэйдун отмечается, что Пекин выражает «сильное недовольство и решительный протест». Особое внимание обратили на то, что внутренними делами Китая являются вопросы, связанные с Тайванем, Гонконгом, а также Синьцзян-Уйгурским и Тибетским автономными районами.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что решения саммита стран «Большой семерки» в Хиросиме направлены на двойное сдерживание России и Китая.