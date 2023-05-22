В Британии заявили о провале западного подхода к России Фото: REUTERS

Новые санкционные ограничения стран «Большой семерки» в отношении Москвы говорят о провале расчетов Запада на быструю экономическую победу над Россией. Об этом пишет журналист британской газеты The Guradian Ларри Эллиотт.

Как отмечает автор статьи, западные страны по-прежнему сильно поддерживает Киев, о чем можно судить по ужесточению антироссийских санкций, объявленном на саммите «Большой семерки» в Хиросиме.

«Но это также и знак провала. Несмотря на разговоры о быстрой победе, никакого нокаута в экономической войне не случилось», - говорится в публикации об особенностях западного подхода.

Эллиотт обратил внимание на то, что ни заморозка активов, ни ограничения в отношении бизнесменов, ни поиск альтернативных источников энергии не привели к каким-либо серьезным изменениям. По его словам, негативное влияние от ограничений испытывает не только Москва, но и западные страны.

Напомним, накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз включит в новый пакет санкций более 90 компаний