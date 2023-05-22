В России предложили признать бананы социально значимым продуктом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерству экономического развития России поручено проработать вопрос о возможности отнесения бананов к категории социально значимых товаров. Такое решение принято по результатам совещания правительственной комиссии по экономическому развитию.

Как пишут «Известия» со ссылкой на протокол комиссии, в документе также предлагается временно обнулить ставку таможенной пошлины на бананы, которая в настоящее время находится на уровне 4%, но не менее 0,015 евро за кг.

Отмечается, что в последние годы импорт этого вида плодов в России сохраняется на уровне 1,3–1,5 млн т в год. Одним из самых крупных поставщиков бананов в РФ является Эквадор. Однако в прошлом году его отгрузки снизились, а стоимость продукта в рознице поднялась.

Так, по информации Росстата, в апреле 2022 года цена бананов за 1 кг составляла 115,2 рубля, а в апреле 2023 года - уже 129,5 рубля. В то же время потребление этого вида плодов в России на 0,8–0,9 кг больше, чем яблок. В год один житель РФ съедает почти 10 кг бананов.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что россияне продолжают экономить на питании. Так, по данным Росстата, за первый квартал 2023 года продажи продуктов в РФ снизились на 3,4% в сравнении с прошлым годом. Согласно опросам, в той или иной мере экономят на продуктах более 70%.