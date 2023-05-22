В России продолжаются испытания нового многофункционального ракетного комплекса «Гермес»

В России продолжаются испытания нового многофункционального ракетного комплекса Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты Конструкторского бюро приборостроения, которое входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", ведут испытания нового многофункционального ракетного комплекса "Гермес" для поражения бронетехники, сооружений и летательных аппаратов.

Решение о поставке нового комплекса будет принято по результатам испытаний, пишут РИА Новости.

«Гермес» — российский перспективный комплекс управляемого ракетного оружия, разработанный в Конструкторском бюро приборостроения в Туле. Он предназначен для поражения одиночных и групповых целей одиночным или залповым огнями на дальностях до 100 км. Авиационный вариант комплекса имеет дальность до 15-20 км.

Комплекс представляет собой унифицированное решение высокоточной реактивной артиллерии для всех родов войск и приспособлен под различные варианты базирования: «Гермес» — наземные ПУ, «Гермес-А» — авиационный вариант, «Гермес-К» — корабельный, «Гермес-С» — стационарный вариант для береговой обороны.

Напомним, ранее холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в «Ростех», сообщил, что закончил разработку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Птицелов» на шасси боевой машины десанта (БМД-4М) для Воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ.

Ранее «Ростех» также рассказал о преимуществах российской БМП-3 перед американской БМП Bradley. В госкорпорации пояснили, что наличие управляемого ракетного вооружения на БМП-3 позволяет уверенно поражать зарубежные машины с расстояния в несколько километров. Последние, в свою очередь, имеют ограниченную подвижность из-за большой массы и не могут преодолевать водные преграды.