Республика Сербская заявила о готовности платить за российский газ рублями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Республика Сербская Боснии и Герцеговины готова платить в рублях за газ из России. Такое заявление сделал глава представительства Республики Сербской в РФ Душко Перович.

«Газпром продлевает каждый год основной договор, таким образом мы получаем цену - на самом деле рыночную, но по старой формуле. Мы готовы платить в рублях», - приводит РИА Новости заявление главы представительства, который назвал это техническим вопросом.

Перович также признался, что на данный момент республика испытывает трудности с оплатой, поскольку задерживаются трансферты через корреспондентские банки.

Ранее принадлежащая правительству Республики Сербской Боснии и Герцеговины газовая компания GAS-RES продлила договор на поставки природного газа с «Газпромом» с 1 июня этого года. Глава Минэнерго республики уточнил, что цена составляет «около 290 долларов за тысячу кубометров или немного выше» и будет каждый квартал корректироваться.