В Госдуме предложили ввести семейный сертификат на покупку первой машины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственной думе предложили выдавать российским молодым семьям по миллиону рублей на новую машину. Соответствующий законопроект готовит к внесению в Госдуму фракция ЛДПР. Об этом сообщают «Известия».

Как сообщается, воспользоваться таким сертификатом смогут молодые семьи до 30 лет после рождения первого ребенка для покупки отечественной машины. Продать приобретенный автомобиль возможно будет только спустя пять лет.

По словам главы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, такие меры являются актуальными, особенно с учетом демографического спада в стране.

«Сам по себе автомобиль очень нужен молодой семье, так как с его помощью можно возить ребенка в детский сад, больницу, в различные кружки и секции. Мы этот вопрос помогаем решить», - заявил он, отметив также, что подобная инициатива поможет российскому автопрому.

Напомним, ранее в Госдуме предложили ввести сертификат для новорожденного ребенка. Как уточнялось, такой вид госпомощи будет предназначена для семей, доход которых ниже двух прожиточных минимумов.