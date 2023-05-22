Пушилин сообщил о продвижении российских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях Фото: Иван ВИСЛОВ

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские войска продолжают продвигаться вперед на Авдеевском и Марьинском направлениях, несмотря на переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Не такое быстрое, но все же продвижение вперед фиксируем - как на Марьинском, так и на Авдеевском направлениях», - заявил врио главы ДНР в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил Пушилин, на обоих направлениях командование украинских войск продолжает перебрасывать подкрепления в попытках прощупать оборону Вооруженных сил (ВС) России.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что артиллеристы Первой Славянской бригады 1-го армейского корпуса ЮВО уничтожили подразделение украинских войск, которые намеревались перейти в контрнаступление под Авдеевкой. Как сообщалось, военные ВСУ были вовремя замечены через камеру беспилотника.

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