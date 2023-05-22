ФСБ задержала жителя Оренбургской области, готовившего теракты по указанию спецслужб Украины

Задержанный собирался перейти на сторону украинских войск Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) во взаимодействии с Министерством внутренних дел РФ задержала 25-летнего жителя Оренбургской области, который по указанию спецслужб Украины готовил теракты в военкомате и отделе ФСБ. Об этом сообщил Центр общественных связей службы (ЦОС).

«В городе Новотроицке задержан гражданин … осуществлявший по указанию украинских спецслужб подготовку поджогов: шкафа релейной защиты и автоматики железнодорожной станции "Новотроицкая" Южно-Уральской железной дороги, военного комиссариата Орска», - сказано в заявлении.

Уточняется, что задержанный собирался перейти на сторону украинских войск. При обыске у него обнаружили компоненты для изготовления бомбы, а также в Telegram была переписка со спецслужбами Украины.

Напомним, на прошлой неделе, 16 мая, ФСБ задержала гражданку Украины за сбор данных о российских военных. Как сообщали спецслужбы, у задержанной были изъяты технические средства с геопространственными данными.

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