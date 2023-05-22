Экс-кандидат в президенты Турции поддержит Эрдогана во втором туре выборов Фото: REUTERS

Бывший участник президентских выборов в Турции Синан Оган в понедельник, 22 мая, заявит о своей поддержке Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре. Об этом пишет газета Hurriyet, ссылаясь на свои источники.

«Ожидается, что Оган подпишет протокол из пяти пунктов и выразит свою поддержку Эрдогану», - говорится в публикации.

Уточняется, что в данные пункты, скорее всего, войдут такие положения, как сохранение без изменений первых четырех статей Конституции, борьба против террористических организаций, недопущение попыток убрать из закона тюркскую идентичность, депортация просителей убежища, а также гибкость в политике процентных ставок и развитие экономики страны.

Напомним, второй тур президентских выборов в Турции был назначен на 28 мая 2023 года. По итогам первого тура ни один из кандидатов не смог перешагнуть порог в 50% голосов: Эрдоган набрал 49,24%, а его главный оппонент Кемаль Кылычдароглу - 45,07%.

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