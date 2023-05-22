"США могут взбеситься": Зеленского раскритиковали за сравнение Артемовска с Хиросимой

Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за сравнение Артемовска с Хиросимой Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подвергся критике со стороны пользователей Twitter после того, как сравнил Артемовск с Хиросимой, пострадавшей от ядерной бомбы, которую сбросили на город США.

Так, один из комментаторов попросил напомнить ему, кто именно уничтожил Хиросиму. «США могут взбеситься из-за этих слов», — согласился с ним другой пользователь.

Еще один участник обсуждения заявил, что Соединенные Штаты совершили «ужасное преступление против человечества», однако никакого наказания за этим не последовало.

Другой пользователь Twitter поинтересовался, как можно сравнивать ядерную атаку и наземную битву?

«Раньше он говорил, что потеря Артемовска грозит Украине международным и внутриполитическим давлением, направленным на компромисс с Россией», - напомнил еще один участник дискуссии, отметив, что сейчас Зеленский пытается сравнить две разные ситуации.

Напомним, ранее Министерство обороны РФ сообщило о завершении освобождения Артемовска. Российских военнослужащих с этим поздравил президент России Владимир Путин.

Позже врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в понедельник, 22 мая, в Артемовске началось предварительное разминирование после освобождения города.

О том, что будет после освобождения Артемовска и какую новую тактику применяет Россия, сайту KP.RU рассказали военные эксперты.

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