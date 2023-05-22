Шольц заявил, что Украина продолжит получать западное вооружение после завершения конфликта Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Киев продолжит получать вооружение западного производства после завершения украинского конфликта, указав на гарантии безопасности стран Запада.

«В будущем нам также придется говорить о гарантиях безопасности, это ясно. Эти гарантии безопасности включают в себя вопрос о том, в какой мере мы будем оснащать Украину оружием в будущем», - заявил глава немецкого правительства в интервью телеканалу Welt.

При этом Шольц уточнил, что на данный момент страны Запада не обсуждают гарантии безопасности для Киева, поскольку украинский конфликт не закончился.

Напомним, ранее Шольц назвал подготовку украинских пилотов к применению в бою истребителей F-16 долгосрочным проектом и сигналом России, однако немецкий канцлер заявил, что участие ФРГ в возможной поставке таких истребителей Киеву не обсуждается.

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