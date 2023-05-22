Боррель выразил надежду на скорое начало поставок истребителей Украине Фото: REUTERS

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил о своей надежде на скорое начало поставок истребителей Киеву.

«Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем поставить такое вооружение Украине», - заявил европейский дипломат перед началом заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.

Боррель назвал хорошей идеей принятое на саммите «Большой семерки» решение подготовить почву для поставок Киеву «необходимые истребители». Глава дипломатии ЕС также выразил надежду, что подготовка украинских пилотов уже началась.

Напомним, ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американский лидер Джо Байден поддерживает усилия по подготовке украинских пилотов к применению в бою F-16, а также других истребителей. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что подготовка украинских пилотов к применению в бою F-16 станет долгосрочным проектом и сигналом России.

Как писал сайт KP.RU, в Кремле заявляли, что поставки западных вооружений Киеву не повлияют на ход спецоперации, а только затянут конфликт и приведут к более печальным последствиям для украинского народа.

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