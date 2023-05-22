В МАГАТЭ заявили о «крайне неустойчивой» ситуации на Запорожской АЭС после отключения энергоснабжения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Запорожская атомная электростанция (АЭС) утром в понедельник, 22 мая, лишилась внешнего электроснабжения, поэтому на данный момент ситуация с ядерной безопасностью на объекте «крайне неустойчива». Такое заявление сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, отметив, что это произошло в седьмой раз за время конфликта.

«ЗАЭС … лишилась внешнего электроснабжения, в результате чего для обеспечения снабжения она вынуждена полагаться на аварийные дизельные генераторы; ситуация с ядерной безопасностью на станции крайне неустойчива», - заявил глава МАГАТЭ, призвав договориться о защите станции.

Напомним, ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал гендиректора МАГАТЭ прекратить «ритуальные танцы» вокруг Запорожской АЭС, заявив, что единственная опасность для атомной электростанции исходит от президента Украины Владимира Зеленского и «украинских боевиков, занимающихся ядерным терроризмом».

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