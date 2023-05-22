Онколог перечислил факторы, провоцирующие рак легких Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рак легких – один из самых опасных видео онкологических заболеваний. Процент летальности по нему очень высок. Чаще всего недуг провоцирует курение. Вредные химические соединения, содержащиеся в смоле и никотине, имеют способность встраиваться в генетический материал клетки и повреждать ее изнутри. Такие мутации как раз приводят к появлению новообразования.

На ранних стадиях болезнь протекает бессимптомно. А вот когда заболевание дает о себе знать, появляется кашель, иногда с кровью, одышка, хрипота, боль в груди, костях, потерял веса – это уже запущенная стадия болезни.

- Еще один неблагоприятный фактор - это загрязнение окружающей среды. Так, воздействие на организм канцерогенов, например алюминия, мышьяка или бериллия, вызывает тысячи заболеваний каждый год, в том числе рак легких, – говорит «Газета.ru» кандидат медицинских наук и заведующий отделением амбулаторной онкологии АО «Медицина» Руслан Басанов.

В промышленных районах загрязнение воздуха выше и онкологические заболевания фиксируются чаще. Там, где высокая концентрация химической промышленности, чаще воздух загрязнен токсинами и другими вредными веществами. Также опасны токсины от некачественной фильтрации воздуха при очистке сточных вод и утилизации отходов на предприятиях.

- Алкоголь, курение, малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание – все это может повлиять на здоровье. Чтобы предотвратить развитие недуга, стоит отказаться от вредных привычек, - советует врач.

Он приводит статистику: в 80% случаев у мужчин и 50% у женщин рак легкого вызван курением.

Успех лечения зависит от ранней диагностики. Чем быстрее начали лечение, тем выше шансы выйти в ремиссию.

Признаки онкозаболеваний порой бывают малозаметны. При этом целый ряд симптомов недуга проявляется сразу после пробуждения. Это усталость, вялость, потливость и покашливание, пишет ФАН.

По данным разных исследователей, риск развития раковых заболеваний у курильщиков в 10—12 раз выше, чем у людей, которые не курят. Международные исследования показывают, что нет безопасного уровня воздействия на организм табачного дыма. Рак легкого в основном выявляется поздно, пишет Rt.

Ранее, врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра Станислав Борзяница рассказал «Известиям», что такое метастазы и в чем заключаются причины их появления.