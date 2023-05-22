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НовостиЭкономика22 мая 2023 8:43

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что США грозит дефолт или серьезная девальвация доллара

Еще одним вариантом развития событий он назвал переход страны на криптодоллар
Екатерина КОСОБОКОВА
Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что США грозит дефолт или серьезная девальвация доллара

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что США грозит дефолт или серьезная девальвация доллара

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Соединенные Штаты ждет дефолт или серьезная девальвация доллара. Такое мнение высказал бизнесмен Олег Дерипаска.

«А следом если не дефолт Минфина США с рестрактом долга (на сегодня 32 трлн долларов с текущим дефицитом федерального бюджета США в 1,5 трлн долларов), то серьезная девальвация доллара», - написал предприниматель в своем Telegram-канале.

В то же время Дерипаска не исключил того, что одним из вариантов развития событий в США станет замена национальной валюты на криптодоллар и последующая за этим непонятная ситуация с инфляцией.

Напомним, ранее в министерстве финансов США подтвердили, что с 1 июня 2023 года в стране может наступить дефолт. Министерство финансов, вероятнее всего, к началу июня, больше не сможет отвечать по всем правительственным обязательствам, считают в Минфине.

Позже американский лидер Джо Байден заявил, что не может гарантировать того, что страна не объявит дефолт.

Ранее сайт KP.RU рассуждал о том, удастся ли самой большой экономике планеты избежать банкротства, а также о том, как возможный дефолт в США отразится на России.