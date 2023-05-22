Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что США грозит дефолт или серьезная девальвация доллара Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Соединенные Штаты ждет дефолт или серьезная девальвация доллара. Такое мнение высказал бизнесмен Олег Дерипаска.

«А следом если не дефолт Минфина США с рестрактом долга (на сегодня 32 трлн долларов с текущим дефицитом федерального бюджета США в 1,5 трлн долларов), то серьезная девальвация доллара», - написал предприниматель в своем Telegram-канале.

В то же время Дерипаска не исключил того, что одним из вариантов развития событий в США станет замена национальной валюты на криптодоллар и последующая за этим непонятная ситуация с инфляцией.

Напомним, ранее в министерстве финансов США подтвердили, что с 1 июня 2023 года в стране может наступить дефолт. Министерство финансов, вероятнее всего, к началу июня, больше не сможет отвечать по всем правительственным обязательствам, считают в Минфине.

Позже американский лидер Джо Байден заявил, что не может гарантировать того, что страна не объявит дефолт.

Ранее сайт KP.RU рассуждал о том, удастся ли самой большой экономике планеты избежать банкротства, а также о том, как возможный дефолт в США отразится на России.