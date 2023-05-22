Трихолог посоветовала использовать два вида шампуня в летнее время Фото: Мария ЛЕНЦ

Врач-трихолог Юлия Накайцева дала советы, как ухаживать за волосами летом. В теплое время года на первый план выходит гигиена. Мыть волосы нужно по мере их загрязнения и по необходимости.

- К своему основному шампуню можно добавить шампунь для ежедневного мытья. Если вы утром вымыли голову, а потом активно гуляли, занимались спортом и вечером голова несвежая. Подойдет как раз такой шампунь, - говорит эксперт NEWS.ru.

Выходить на улицу лучше в головном уборе, это спасет от воздействия солнечных лучей и защищают кожу от ожогов. В противном случае это может привести к повреждению волосяных фолликулов и выпадению волос.

- После морских процедур голову нужно обязательно сполоснуть пресной водой, можно без моющего средства, но хорошо промыть волосы и кожу головы, — отметила врач.

Не лишним пить различные витаминные добавки, они могут поддержать здоровье волос. Но при условии, что нет никакой серьезной проблемы. Если она появляется, то комплексы не покроют дефицит витаминов и минералов.