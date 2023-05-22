Лукашенко заявил, что обсудит с Путиным в Москве неурегулированные вопросы в отношениях 24 мая 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным в среду, 24 мая, в Москве, где обсудит неурегулированные вопросы в двухсторонних отношениях. Об этом белорусский лидер заявил принимая посла республики в России Дмитрия Крутого с комплексным докладом по вопросам сотрудничества двух стран.

«Вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть ... Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях», — заявил белорусский президент.

Напомним, белорусский президент прилетел в Москву с рабочим визитом 8 мая 2023 года. Как писал сайт KP.RU, сразу после приземления в российской столице Лукашенко встретился с послом Белоруссии в России, а также с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым.