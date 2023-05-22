Копия Албазинского острога будет полностью готова через месяц. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области завершается строительство копии Албазинского острога. Исторический комплекс расположен рядом с Благовещенском на территории полигона Дальневосточного Высшего Общевойскового Училища (ДВОКУ). Готовность второго, заключительного этапа проекта составляет 95%.

Три из четырех угловых башен и проездная башня уже полностью завершены. Сейчас строители укладывают кровлю проездной круглой башни, завершаются работы на крепостной стене. Ход строительных работ оценил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Полностью копию Албазинского острога планируют сдать в конце июня, - рассказал Василий Орлов. - Сейчас строители завершают внешнюю крепость - так называемый «Большой острог». «Малый острог» (внутренняя крепость) уже работает и вызывает большой интерес у амурчан, особенно у детей».

Албазинский острог был крупнейшим укрепленным поселением русских первопроходцев на Амуре во второй половине XVII-го века. Первое упоминание о нем относится к 1650 году, когда Ерофей Хабаров с отрядом казаков занял городок, принадлежащий Албазе - даурскому князю. Казаки основали там поселение и назвали его Албазинским острогом. До нашего времени сохранились остатки Албазинского городища. Его современная реконструкция воссоздает картины быта первопроходцев и рассказывает об истории освоения амурской земли.

Строительство копии острога началось в 2019 году по инициативе губернатора Василия Орлова. В основу проекта легли результаты работы Албазинской археологической экспедиции, организованной группой компаний «Атлас Майнинг».

«При строительстве бюджетные средства не вкладывались, работы оплачивает спонсор «Атлас Майнинг», - сообщил Василий Орлов. - Компания многие годы финансирует и археологические раскопки на настоящей крепости Албазинского острога в Сковородинском районе. Здесь же, на территории полигона ДВОКУ, в шаговой доступности от острога расположен парк «Патриот», в который входят партизанская деревня и выставка военной техники. В целом мы видим, что в регионе формируется кластер по военно-патриотическому воспитанию».

Сейчас специалисты работают над созданием культурно-исторического пространства копии Албазинского острога. На площадке комплекса будут проходить занятия для школьников и студентов, выставки, праздники, и исторические фестивали. Воссозданный острог будет способствовать развитию туризма в Приамурье.