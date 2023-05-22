Украинские войска несколько часов обстреливали Белгородскую область

ВСУ несколько часов обстреливают городской округ в Белгородской области Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что обстрел Вооруженными силами Украины (ВСУ) Грайворонского округа региона продолжался несколько часов. Как уточнил губернатора, пострадавших среди мирных жителей нет.

«Обошлось без пострадавших мирных жителей. Сработала наша система ПВО. Часть ракеты упала в огород частного жилого домовладения в селе Антоновка. Взрывотехники и оперативные службы на месте, приступают к обезвреживанию», - написала глава области в Telegram-канале, отметив, что обстрел начался в 9 часов утра в понедельник, 22 мая.

Гладков также сообщил, что в результате обстрела села Козинка загорелся один частный дом, а также значительные повреждения получил еще и автомобиль. В другом селе Гора-Подол загорелся склад сена, а в селе Замостье был поврежден забор частного дома.

Напомним, днем ранее Гладков сообщил, что в селе Головчино украинский дрон сбросил взрывное устройство на местную администрацию, в результате чего крыша здания загорелась.

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