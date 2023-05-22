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НовостиОбщество22 мая 2023 9:36

Генпрокуратура начала процедуру признания Алексея Навального* иноагентом

Виталий Бородин выразил уверенность, что Алексей Навальный* будет внесен в реестр уже в ближайшее время
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Генпрокуратура начала процедуру признания Алексея Навального* иноагентом

Генпрокуратура начала процедуру признания Алексея Навального* иноагентом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генпрокуратура РФ запустила процедуру признания Алексея Навального* иностранным агентом. Ведомство направило запрос в Министерство юстиции РФ. Копию документа представляет RT.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выразил уверенность, что Алексей Навальный* будет внесен в реестр уже в ближайшее время.

«Он до сих пор в своих соцсетях публикует комментарии, ролики, которые дискредитируют СВО и органы госвласти. После признания его иноагентом за подобные публикации его будут ждать сначала штрафы, а на третий раз и новое уголовное дело», - приводит RT слова общественника.

Напомним, ранее Алексей Навальный* заявил, что из дела об экстремизме в отношении него было выделено новое дело по статье о терроризме. Незадолго до этого Лефортовский суд Москвы признал его виновным по новому делу о мошенничестве. Речь шла о хищении чужого имущества через обман. Как сообщали следователи, Алексей Навальный* похитил около 350 млн рублей, предоставленных в качестве пожертвований Фонду борьбы с коррупцией (ФБК)**.

* Включен в список террористов и экстремистов

**Признан иноагентом и экстремистской организацией