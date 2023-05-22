Генпрокуратура начала процедуру признания Алексея Навального* иноагентом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генпрокуратура РФ запустила процедуру признания Алексея Навального* иностранным агентом. Ведомство направило запрос в Министерство юстиции РФ. Копию документа представляет RT.

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выразил уверенность, что Алексей Навальный* будет внесен в реестр уже в ближайшее время.

«Он до сих пор в своих соцсетях публикует комментарии, ролики, которые дискредитируют СВО и органы госвласти. После признания его иноагентом за подобные публикации его будут ждать сначала штрафы, а на третий раз и новое уголовное дело», - приводит RT слова общественника.

Напомним, ранее Алексей Навальный* заявил, что из дела об экстремизме в отношении него было выделено новое дело по статье о терроризме. Незадолго до этого Лефортовский суд Москвы признал его виновным по новому делу о мошенничестве. Речь шла о хищении чужого имущества через обман. Как сообщали следователи, Алексей Навальный* похитил около 350 млн рублей, предоставленных в качестве пожертвований Фонду борьбы с коррупцией (ФБК)**.

* Включен в список террористов и экстремистов

**Признан иноагентом и экстремистской организацией