Путин назначил Сергея Бутина заместителем главы МИД России

Путин назначил нового заместителя главы МИД России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в понедельник, 22 мая, подписал указ о новом назначении в министерстве иностранных дел РФ. Согласно документу, новым заместителем главы ведомства стал Сергей Бутин.

"Назначить Бутина Сергея Владимировича заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации", - сказано в указе, опубликованном на портале правовой информации.

Данный документ начинает действовать со дня его подписания.

До назначения на пост замглавы министерства Бутин занимал должность директора генерального секретариата министерства иностранных дел РФ. По информации ведомства, всего в системе МИД Бутин трудится с 1996 года. Он имеет большой опыт работы в центральном аппарате министерства и за рубежом.

Как писал сайт KP.RU, в пятницу, 19 мая, президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы министра иностранных дел Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова.