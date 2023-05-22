Польский министр юстиции Збигнев Зебро заявил, что страна постепенно теряет суверенитет в Евросоюзе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша постепенно приходит к потере суверенности в Евросоюзе. Такого мнения придерживается министр юстиции, генеральный прокурор республики Збигнев Зебро, пишет Do Rzeczy.

"Польский премьер Матеуш Моравецкий совершил ошибку во всех важнейших решениях которые касаются Евросоюза. В итоге согласия Моравецкого на механизм условности ЕС и средств восстановления после коронавирусной пандемии, увязанные с вопросами верховенства права, Польша постепенно начнет терять суверенитет", - заявил Зебро.

Кроме того, министр заявил, что на недавнем мероприятии партии "Суверенная Польша" обсуждали вопрос о планах Германии построить общее европейское государство и возникающих из этого угрозах.

На это ответил Матеуш Моравецкий. Он вспомнил известную польскую поговорку "корова, которая много ревет, дает мало молока" и сопоставил ее со словами министра.

Напомним, Польша на протяжении многих столетий в своей истории периодами скатывается в безумие ненависти к русским, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, как оценивают в Кремле поведение польских властей.