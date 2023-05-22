Российские войска сорвали переброску украинских резервов на Запорожское направление

Российские войска сорвали переброску украинских резервов на Запорожский фронт
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Российские войска точным ударом по Днепропетровску сорвали переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожское направление. Такое заявление в понедельник, 22 мая, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Минувшей ночью был нанесен точечный удар в Днепропетровске по расположениям боевиков ВСУ, которые готовились к переброске на Запорожское направление», - приводит РИА Новости заявление главы запорожского общественного движения.
Рогов уточнил, что средства визуального контроля и сообщения, которые поступали от жителей Днепропетровска, говорят о больших потерях в украинской армии.
Напомним, днем ранее, 21 мая, Рогов заявил, что российская авиация наносит удары по складам украинской армии в подконтрольной Киеву части Запорожской области, уточняя, что Вооруженные силы (ВС) России применяют планирующие бомбы.
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