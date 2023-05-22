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НовостиПолитика22 мая 2023 9:49

Российские войска сорвали переброску украинских резервов на Запорожское направление

Рогов сообщил, что российские войска точечным ударом сорвали переброску резервов ВСУ на Запорожское направление
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские войска сорвали переброску украинских резервов на Запорожский фронт

Российские войска сорвали переброску украинских резервов на Запорожский фронт

Фото: REUTERS

Российские войска точным ударом по Днепропетровску сорвали переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожское направление. Такое заявление в понедельник, 22 мая, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Минувшей ночью был нанесен точечный удар в Днепропетровске по расположениям боевиков ВСУ, которые готовились к переброске на Запорожское направление», - приводит РИА Новости заявление главы запорожского общественного движения.

Рогов уточнил, что средства визуального контроля и сообщения, которые поступали от жителей Днепропетровска, говорят о больших потерях в украинской армии.

Напомним, днем ранее, 21 мая, Рогов заявил, что российская авиация наносит удары по складам украинской армии в подконтрольной Киеву части Запорожской области, уточняя, что Вооруженные силы (ВС) России применяют планирующие бомбы.

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