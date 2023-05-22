Пашинян: заявления западных стран не могут повлиять на отношения Армении и России Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник, 22 мая, выступая на пресс-конференции, сказал, что заявления стран Запада не могут существенно повлиять на связи Еревана и Москвы.

«Заявления западных стран не могут существенно повлиять на отношения Армении и России, тем более что эти отношения максимально прозрачны», - цитирует Пашиняна ТАСС.

Он уточнил, что Армения не обсуждает со странами Евросоюза и США разрыв связей с РФ, однако в повестке отношений появилась тема безопасности.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о попытках стран Запада поставить постсоветские страны в неудобное положение из-за того, что те поддерживают Россию. Несмотря на это, по словам дипломата, государства постсоветского пространства остаются на стороне России.

В частности, по словам Лаврова, у министерства есть информация о том, что США предлагают Армении «прогнать русских» с территории страны, а также убрать из республики российскую военную базу.