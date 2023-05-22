Компания Continental AG завершила сделку по продаже российских активов Фото: ТАСС

Холдинг S8 Capital закончил сделку по покупке активов немецкой компании Continental AG по производству шин и электроники. Об этом сообщили в пресс-службе организации

"Многопрофильный холдинг S8 Capital завершил сделку и приобрел российские активы компании Continental AG из Германии. В числе приобретаемых объектов в рамках сделки есть компания-дистрибьютор готовых деталей и завод-производитель шинной продукции в Калужской области. Его мощность производства составляет до 4 млн шин в год", - отмечается в сообщении пресс-службы, пишет ТАСС.

Напомним, генеральный директор компании Continental AG Николай Сетцер говорил о том, что в прошлом году компания столкнулась с множеством вызовов, связанных со специальной военной операцией на Украине. В частности, после начала спецоперации сразу выросли цены на сырье, энергию и логистику. Именно по этой причине Continental AG стала стремиться к контролируемому уходу с российского рынка, утверждает Сетцер.

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