Финская Gasum расторгла контракт с «Газпромом» на поставку трубопроводного газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финский энергогигант Gasum расторг долгосрочный контракт с «Газпром экспортом» на поставки газа по трубопроводу. Об этом заявили в компании в понедельник, 22 мая.

Соглашение между компаниями действовало до 2031 года, но фактически «Газпром» прекратил экспорт по трубопроводу в мае прошлого года, поскольку в апреле 2022 года Gasum отказался выполнить требование по оплате голубого топлива в рублях.

Финская компания передала контракт в арбитражный суд, согласно решению которого Gasum не обязана соглашаться на новую схему оплаты. Кроме того, суд обязал стороны продолжить переговоры по контракту «для урегулирования ситуации».

«Стороны не смогли урегулировать ситуацию в установленный арбитражным судом срок, в связи с чем 22 мая 2023 года Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку природного газа с ООО "Газпром экспорт"», - сказано в пресс-релизе компании.

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