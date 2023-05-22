Экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич помилован

Роман Протасевич, которого ранее приговорили к восьми годам колонии, был помилован

Бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого ранее приговорили к восьми годам колонии, был помилован. Об этом пишет Белта.

«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость», - приводит издание слова журналиста.

Напомним, 3 мая этого года Минский областной суд приговорил Романа Протасевича к восьми годам колонии. Экс-главред Telegram-канала Nexta был признан виновным в публичных призывах к захвату государственной власти, а также актам терроризма и распространении заведомо ложных данных о Белоруссии.

Кроме того, как писал сайт KP.RU, заочно к 20 годам лишения свободы приговорили основателя признанной в Белоруссии террористической организации Nexta Степана Путило, а еще один фигурант данного этого дела - Ян Рудик был приговорен к заключению на срок 19 лет.