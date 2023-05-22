Стала известна дата похорон мужа Дианы Гурцкая Петра Кучеренко

Замглавы Минобрнауки РФ Кучеренко похоронят 24 мая на Троекуровском кладбище в Москве. Фото: Станислав КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС

Стали известны дата и место похорон мужа Дианы Гурцкая замминистра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко. Они состоятся в среду, 24 мая, на Троекуровском кладбище в Москве.

В официальной группе певицы сообщается, что официальная церемония панихиды пройдет в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове. Затем на Троекуровском кладбище в Москве состоятся похороны.

Эту информацию у себя в соцсетях также подтвердил брат певицы Роберт Гурцкая.

Напомним, Кучеренко в возрасте 46 лет умер в субботу, 20 мая, возвращаясь с российской делегацией из командировки на Кубу. Как сообщали ранее в ведомстве, чиновнику стало плохо в самолете. В результате борт приземлился в Минеральных водах, однако врачи не смогли спасти Кучеренко.

Ранее сообщалось, что Диана Гурцкая тяжело переживает внезапную смерть супруга. Кучеренко прожил в браке с популярной певицей почти 20 лет. Сайт KP.RU вспомнил, как они познакомились и как тепло супруга всегда говорила об отзывчивом муже.