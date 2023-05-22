«Открываются окна возможностей»: Александр Моор и Евгений Солнцев обсудили развитие сотрудничества Тюменской области и ДНР

Экономика Донбасса и других новых территорий должна быть восстановлена общими усилиями всех российских регионов. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей встречи с председателем правительства Донецкой Народной Республики Евгением Солнцевым.

«ДОНБАСС ВСЕГДА БЫЛ РЕГИОНОМ-ДОНОРОМ»

Делегация Донецкой Народной Республики приняла активное участие в форуме «Российское предпринимательство 2023: Окно возможностей», который состоялся в Тюмени 19 мая, рассказал Евгений Солнцев. В рамках форума прошла биржа контактов. Высокую готовность к сотрудничеству проявили многие тюменские и донецкие компании и предприятия.

«За все эти годы в Донецкой Народной Республике, скажу образно, было мало даже форточек возможностей. Сегодня благодаря взаимодействию с другими регионами страны, в том числе с Тюменской областью, открываются окна возможностей. Мы утвердили программу социально-экономического развития Донецкой Народной Республики. В первую очередь восстанавливаем социальные объекты и инфраструктуру жизнеобеспечения. В качестве основных точек взаимодействия с Тюменской областью мы видим строительство и производство строительных материалов», — отметил председатель правительства ДНР.

Благодаря поддержке федерального правительства и российских регионов в Донецкой Народной Республике беспрецедентными темпами идет строительство новых школ, детских садов, больниц. Поэтому есть серьезный интерес к опыту и компетенциям тюменских строителей.

«Донбасс всегда был регионом-донором. У нас огромная, исторически сложившаяся производственная база – металлургия, энергетика, машиностроение, угольная отрасль, химия. Но самый главный ресурс – это наши люди. Жители республики очень патриотично настроены, они хотят возродить и поднять нашу промышленность», — подчеркнул премьер-министр ДНР.

НЕ ТОЛЬКО ВОССТАНОВИТЬ, НО И ПРЕУМНОЖИТЬ

Инвестиционная команда ДНР вместе с коллегами из других регионов страны проходит обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. В рамках образовательной программы уже состоялась презентация накопленного в Тюменской области опыта сопровождения инвестиционных проектов. В Донецке создано республиканское Инвестиционное агентство, которому тюменцы готовы оказывать практическую помощь в работе с инвесторами по конкретным кейсам.

По мнению Александра Моора, привлечению инвестиций будет способствовать наделение Донецкой Народной Республике статусом особой экономической зоны.

Правительство Тюменской области вместе с другими регионами России готово поддержать Донбасс в реализации планов экономического и социального развития, подчеркнул губернатор. «Если всей страной навалиться – сможем не только все восстановить, но и приумножить», – убежден Александр Моор.