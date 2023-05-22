GT: участие Зеленского в G7 показало нежелание Запада завершить конфликт на Украине мирным путем Фото: REUTERS

Участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите «большой семерки» в Хиросиме говорит о нежелании стран Запада завершить украинский конфликт мирным путем. К такому выводу пришло издание Global Times.

«Громкое присутствие Зеленского на G7 и растущие военные поставки с Запада - все это указывает на то, что Запад стремится закончить конфликт путем применения силы, что привело бы к дальнейшей эскалации и усложнению ситуации», - цитирует издание одного из экспертов.

Опрошенные Global Times эксперты также считают, что из-за Артемовска Россия сохраняет преимущество перед Украиной, хотя страны Запада продолжают наращивать поставки оружия Киеву для того, чтобы ослабить Москву.

В издании также отмечают, то, что Запад хочет завершить украинский конфликт военным путем, «совершенно неправильно».

Кроме того, в материале говорится, что размещение истребителей F-16, к примеру, в Польше или Румынии, может привести НАТО к прямому конфликту с Россией.

Как писал сайт KP.RU, недавно Зеленский посетил саммит «Большой семерки» в Хиросиме.

В свою очередь, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что поездки за рубеж президента Украины являются самым дорогим шоу в истории планеты.

В МИД РФ, комментируя саммит «большой семерки», также отметили, что основным итогом мероприятия стал набор антироссийский и антикитайских заявлений, а из-за приглашения Зеленского саммит превратился в пропагандистское шоу.

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