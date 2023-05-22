В Кремле прокомментировали предложение об увеличении рабочей недели

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 22 мая, прокомментировал предложение об увеличении рабочей недели. Он заявил, что в настоящее время в Кремль не имеет никакой позиции по этому поводу.

«Нет, никакой», - сказал официальный представитель Кремля, отвечая на просьбу сформулировать позицию властей по поводу увеличения или уменьшения количества рабочих дней в неделе.

Как писал сайт KP.RU, ранее Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю. Авторы инициативы считают, что увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов. По их мнению, «шестидневка» позволит реализовать задачи, обозначенные президентом России Владимиром Путиным на 2023 год.

Стоит отметить, что в России также периодически обсуждается введение четырехдневной рабочей недели. А некоторые работодатели в частном порядке пробуют такой вариант работы для своих сотрудников.

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