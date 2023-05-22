Пользователи Twitter раскритиковали Байдена, связавшего мир на Украине с уходом российских войск
Фото: REUTERS
В Twitter пользователи осудили американского президента Джо Байдена за слова о том, что украинский конфликт не завершится до тех пор, пока российские войска не уйдут с территорий республики.
"Он не хочет вспомнить о Минских соглашениях?" - написал один из комментаторов.
Другой отметил, что Байден желает продолжения вооруженного конфликта, а Зеленский находится в безвыходном положении из-за решения принять помощь Запада.
Также в комментариях писали, что конфликт удастся завершить, когда США перестанут оказывать помощь Киеву и расширять НАТО на Восток.
"Пусть Байден предъявляет претензии НАТО и агрессивной вашингтонской политике", - заключил еще один комментатор.
Ранее американский президент проанонсировал новый транш военной помощи Киеву. Поставка будет включать мостоукладчики, а также боеприпасы для артиллерии и танков.
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