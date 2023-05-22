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НовостиПолитика22 мая 2023 11:33

Пользователи Twitter раскритиковали Байдена, связавшего мир на Украине с уходом российских войск

Слова американского президента осудили в комментариях
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Пользователи Twitter раскритиковали Байдена, связавшего мир на Украине с уходом российских войск

Пользователи Twitter раскритиковали Байдена, связавшего мир на Украине с уходом российских войск

Фото: REUTERS

В Twitter пользователи осудили американского президента Джо Байдена за слова о том, что украинский конфликт не завершится до тех пор, пока российские войска не уйдут с территорий республики.

"Он не хочет вспомнить о Минских соглашениях?" - написал один из комментаторов.

Другой отметил, что Байден желает продолжения вооруженного конфликта, а Зеленский находится в безвыходном положении из-за решения принять помощь Запада.

Также в комментариях писали, что конфликт удастся завершить, когда США перестанут оказывать помощь Киеву и расширять НАТО на Восток.

"Пусть Байден предъявляет претензии НАТО и агрессивной вашингтонской политике", - заключил еще один комментатор.

Ранее американский президент проанонсировал новый транш военной помощи Киеву. Поставка будет включать мостоукладчики, а также боеприпасы для артиллерии и танков.

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