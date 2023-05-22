Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Арменией по теме ОДКБ

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 22 мая, заявил, что Россия продолжит диалог с Арменией по поводу дальнейшего участия последней в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Он пояснил, что ОДКБ ранее уже показала свою эффективность. По мнению Пескова, данная организация имеет серьезный потенциал к дальнейшему развитию.

«В целом ОДКБ – это организация, которая имеет своей авторитет среди государств-членов. Организация, которая раннее уже демонстрировала свою эффективность в различных ситуациях и организация, которая, с нашей точки зрения, имеет серьезный потенциал к дальнейшему развитию», - таким образом пресс-секретарь президента России отреагировал на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что страна примет решение о выходе из ОДКБ в случае, если вдруг посчитает ее «недееспособной».

Как писал сайт KP.RU, в сентябре прошлого года власти Армении обратились в ОДКБ с просьбой предоставить стране военную помощь для восстановления своей территориальной целостности.

В свою очередь, Пашинян в понедельник, 22 мая, заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана, но при условии обеспечения в данном регионе безопасности армянского населения. Премьер-министр также указал на необходимость создать гарантии, что не будет продолжена политика этнических чисток и геноцида в отношении армян Нагорного Карабаха.

Ранее в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и Пашинян заявили о важности «неукоснительного соблюдения всего комплекса основополагающих договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана».