ВС России уничтожили до 270 бойцов ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Минобороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило, что подразделения “Южной” группировки российских войск уничтожили на Донецком направлении до 270 военнослужащих и наемников ВСУ за прошедшие сутки.

“В течение суток уничтожено: до 270 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30”, — сообщили в телеграм-канале ведомства.

Напомним, ранее основные бои на данном направлении проходили в городе Артемовск. 20 мая 2023 года российский бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском, освободив последний участок так называемой многоэтажки «Самолета».

Военкор “Комсомольской правды” Александр Коц рассказывал, как проходил решающий штурм западных кварталов Артемовска и как российские бойцы умудрялись спасать жизни мирным людям в сумасшедших по накалу городских боях.

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