Директор Запорожской АЭС Черничук сообщил о полном восстановлении электроснабжения станции Фото: REUTERS

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук сообщил о полном восстановлении электроснабжения атомной станции. По его словам, АЭС работает в штатном режиме, а радиационный фон на территории станции и в санитарно-защитной зоне находится в пределах нормы.

“В 14.20 подача электричества на Запорожскую АЭС восстановлена. Станция работает штатно. Дизель-генераторы остановлены и переведены в дежурство”, — сообщил Черничук в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Черничук заявлял, что коллектив станции принимает все необходимые меры для обеспечения ядерной безопасности в регионе, а все блоки атомной электростанции остановлены.

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отмечал, что командование украинской армии сохраняет план по захвату Запорожской АЭС.

Сайт KP.RU рассказывал, что из себя представляет Запорожская АЭС, чем и почему украинская армия регулярно обстреливает ее, почему эта станция так важна для всех сторон конфликта и может ли в Запорожской области случиться второй “Чернобыль”.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Зеленского ждет верная смерть (подробнее)