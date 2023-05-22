Песков заявил, что ООН сталкивается с неконструктивной позицией Запада по зерновой сделке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что заявление представителя евродипломатии Петера Стано о том, что ЕС не будет переподключать российские банки к системе SWIFT, говорит о неконструктивной позиции Запада по зерновой сделке.

«Это является одним из показателей того, что, несмотря на все усилия ООН, господина Гутерриша, он сталкивается, скажем так, с неконструктивной позицией западников», - сказал в понедельник, 22 мая, пресс-секретарь президента России.

Он отметил, что подобные заявления осложняют выполнение российской части зерновой сделки.

Напомним, ранее Стано заявил, что Евросоюз не намерен переподключать российские банки, в том числе Россельхозбанк, к системе SWIFT. Он объяснил такое решение частью санкций, введенных ЕС и другими странами в отношении России.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила в среду, 17 мая 2023 года, что зерновая сделка будет возобновлена. Срок новых договоренностей согласован на 60 дней. В свою очередь, глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал эти два месяца решающими в вопросе дальнейшей судьбы договора.

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