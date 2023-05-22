МИД Китая считает бессмысленным диалог с США при ужесточении американских санкций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Китая считают бессмысленным продвижение диалога с США, поскольку те проводят неискреннюю политику и давят на КНР с помощью санкций. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.

"Искренности и смысла диалога нет, когда сторона США говорит о необходимости сохранить контакт и при поддержании их используют любые способы для оказания давления на КНР", - заявила Мао Нин на брифинге.

По ее словам, Китай поддерживает с Соединенными Штатами нужные контакты. При этом, Вашингтон вводит санкции в отношении отдельных лиц и организаций Китая, а власти КНР категорически против таких рестрикций. Мао Нин добавила, что США должны немедленно отменить ограничения в отношении Китая.

Ранее замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун выразил протест послу Японии в Пекине Хидэо Таруми "из-за раздувания вопросов", которые на саммите стран "Большой семерки" (G7) в Хиросиме были связаны с Пекином.