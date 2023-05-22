Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны украинской армии в Грайвороне пострадали три мирных жителя. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны украинской армии в Грайвороне пострадали три мирных жителя.

“В Грайвороне есть еще трое пострадавших - двое мужчин и одна женщина с осколочными ранениями, в состоянии средней степени тяжести они находятся в больнице. Вся необходимая медицинская помощь оказывается”, — сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

Также он отметил, что при обстреле повреждения получили три частных дома, а в селе Замостье от попадания снаряда загорелся детский сад.

“Информация по разрушениям уточняется”, — резюмировал Гладков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину уже доложено о попытке украинской диверсионной группы прорваться в Белгородской области 22 мая.

Также он отметил, что на месте прорыва ДРГ достаточно сил и средств для уничтожения группировки. Отдельно Песков подчеркнул, что целью прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область является попытка отвлечь внимание от провала ВСУ в Артемовске.

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