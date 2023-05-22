Премьер Моравецкий отказался возмещать расходы СССР на восстановление Польши

В Польше отказались возместить расходы России на послевоенное восстановление республики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий негативно высказался о требованиях спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина возместить России потраченные на послевоенное восстановление республики средства.

“Требование каких-либо санкций со стороны России является не просто абсурдным, но, я бы сказал, типичными советскими пропагандистскими играми”, — заявил польский премьер журналистам.

Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс выразил надежду, что требования Володина являются лишь “страшилкой” и призвал власти республики успокоить жителей. По его мнению, Польша не будет возмещать расходы России.

Сайт KP.RU рассказывал, как Россия готовит решительный ответ на русофобию Польши. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале напомнил, что Польша существует как государство только благодаря послевоенной помощи России, которая потратила на восстановление республики сотни миллиардов долларов и восстановила множество инфраструктурных и промышленных объектов.