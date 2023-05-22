В Центробанке связывают повышенный спрос на наличные в России с экономиками новых регионов Фото: REUTERS

Центробанк РФ связывает повышенный спрос на наличность с экономиками новых регионов страны, поскольку в этом году в них перестали использовать наличные гривны. Об этом заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.

По данным центробанка. в апреле 2023 года оборот наличных денег увеличился до 17,154 триллиона рублей, это составляет 3%.

"По динамике спроса на наличность, еще с начала года и четвертого квартала прошлого мы наблюдаем более повышенный спрос, чем предполагалось", - заявил он, пишет РИА Новости.

По его словам, это может быть связано с тем, что в новых регионах РФ наличные деньги активно используются. С 1 января 2023 года там перестали использовать наличные гривны.

"Данный спрос новых регионов по всей видимости отражается в повышенном спросе на наличность в экономике в целом", - отметил зампред ЦБ.

Напомним, в октябре 2022 года российский президент Владимир Путин подписал по итогам референдумов федеральные законы , ратифицирующие договоры о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.