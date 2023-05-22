Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о взрывах в городе и призвал оставаться в укрытиях

Глава Харьковской ОВА сообщил о взрывах в городе Фото: REUTERS

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о взрывах в Харькове, о которых ранее уже сообщали в издании “Зеркало недели”.

“Не игнорируйте сигналы тревоги. Оставайтесь в укрытиях”, — отметил Синегубов. Ранее в этот день в нескольких областях Украины, в том числе в Харьковской, была объявлена воздушная тревога.

Напомним, недавно бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия уничтожила ряд очень важных целей ВСУ при ракетной атаке 16 мая. По словам военного, это говорит о прекрасной работе российской разведки в зоне спецоперации, а российская армия способна уничтожать поставляемую западными союзниками Киева военную технику задолго до ее появления непосредственно на линии столкновения.

Военкор Александр Коц недавно рассказал, как Россия сорвала контрнаступление ВСУ до его начала и раскрыл план Минобороны РФ по уничтожению ударных группировок украинской армии.

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