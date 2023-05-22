Глеб Никитин: «Нижний Новгород стал одним из первых участников «Марафона рек»

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижний Новгород вместе с Самарой и Ярославлем стали первыми городами-участниками «Марафона рек». Центральной площадкой акции в столице Приволжья стал берег Оки около Нижегородского планетария. В ходе акции было собрано и вывезено 2,5 тонны мусора.

«Приятно, что Нижний Новгород стал одним из первых участников «Марафона рек». У нас в регионе живет много людей, ответственно относящихся к окружающей среде и стремящихся сделать мир лучше. Национальный проект «Экология» позволяет не только реализовывать большие проекты, но и вести масштабную просветительскую работу, привлекать неравнодушных граждан. Спасибо всем, кто принял участие в марафоне!» — прокомментировал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин экологическую инициативу.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Акцию организовала автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» при поддержке Минприроды России.

«Нам с вами невероятно повезло жить на берегах у слияния двух великих русских рек — Оки и Волги. Это особое место — во-первых, невероятной красоты, во-вторых — место силы, великой истории нашего государства. Вот уже пять лет мы всем Поволжьем отмечаем День Волги, а в этом году Нижний Новгород принял «Марафон рек», чтобы привести в порядок берег Оки. Вместе с участниками экологической акции мы убрали с территории отходы, которые скопились здесь с зимы: пластик, полиэтилен. Все, что мы тут собрали, отправится на переработку», — отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров Денис Егоров.

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр пояснил, что расчистка озер, русел рек ведется в регионе в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» постоянно. За последние два года проведена экологическая реабилитация русел рек Теши, Вичкинзы, Сатиса, Имзы, Княгинки. В настоящее время ведется расчистка реки Борзовки. В результате расчищены участки рек протяженностью свыше 33 километров. Затраты превысили 90 млн рублей. А экологические условия проживания улучшены почти для 215 тысяч человек.

В трех приволжских городах — Нижнем Новгороде, Самаре и Ярославле участники акции «Марафон рек» собрали в общей сложности свыше 6 тонн отходов. Больше половины этого мусора — вторсырье (металл, пластик, стекло). Региональные операторы отправят его на переработку.

Акция «Марафон рек» нацпроекта «Экология» продлится до 4 июня. Эковолонтеры станут передавать эстафету по уборке берегов водоемов из региона в регион. Таким образом, это экологическое движение охватит всю Россию — от Калининграда до Сахалина. Подробности об участии и партнерстве акции на сайте: марафонрек.рф.