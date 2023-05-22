Пользователи Twitter раскритиковали Зеленского за слова о поддержке Украины большей частью мира

Зеленского высмеяли за заявления о поддержке большинством киевской формулы мира Фото: REUTERS

Пользователи Twitter высмеяли президента Украины Владимира Зеленского за его слова о солидарности большей части стран с киевской формулой мира.

“Когда ты проигрываешь, то не имеешь права что-то заявлять”, — отметил один из комментаторов.

“Что это за большая часть мира? Западные страны, члены НАТО?”, — удивился другой пользователь.

“Со всеми обещаниями мировых лидеров, военной и финансовой помощью, иностранными наемниками и элитными подразделениями, нанятыми Украиной. <...> Она все еще теряет города?”, — иронично отметил третий.

Напомним, 20 мая 2023 года российский бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что российские силы полностью установили контроль над Артемовском, освободив последний участок так называемой многоэтажки «Самолета».

Военкор “Комсомольской правды” Александр Коц рассказывал, как проходил решающий штурм западных кварталов Артемовска и как российские бойцы умудрялись спасать жизни мирным людям в сумасшедших по накалу городских боях.

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