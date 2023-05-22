Что произошло за день 22 мая: главные новости

Вечером 22 мая губернатор Белгородской области сообщил о введении в регионе правового режима контртеррористической операции (КТО) в целях обеспечения безопасности граждан.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 22 мая, заявил, что группа украинских диверсантов зашла на территорию Грайворонского округа. Российские войска совместно с погранслужбой принимают меры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину уже доложено о попытке украинской диверсионной группы прорваться в Белгородской области. Целью диверсии Песков назвал попытку отвлечь внимания от освобождения Артемовска российскими войсками.
Вечером 22 мая губернатор Белгородской области сообщил о введении в регионе правового режима контртеррористической операции (КТО) в целях обеспечения безопасности граждан.
Также губернатор сообщил, что в результате обстрела со стороны украинской армии в Грайвороне пострадали три мирных жителя.
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