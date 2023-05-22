Что произошло за день 22 мая: главные новости

Вечером 22 мая губернатор Белгородской области сообщил о введении в регионе правового режима контртеррористической операции (КТО) в целях обеспечения безопасности граждан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 22 мая, заявил, что группа украинских диверсантов зашла на территорию Грайворонского округа. Российские войска совместно с погранслужбой принимают меры. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину уже доложено о попытке украинской диверсионной группы прорваться в Белгородской области. Целью диверсии Песков назвал попытку отвлечь внимания от освобождения Артемовска российскими войсками.

Вечером 22 мая губернатор Белгородской области сообщил о введении в регионе правового режима контртеррористической операции (КТО) в целях обеспечения безопасности граждан.

Также губернатор сообщил, что в результате обстрела со стороны украинской армии в Грайвороне пострадали три мирных жителя.

Обвиняемые в неуплате налогов блогеры Лерчек и Артемчек (настоящие имена супругов - Валерия и Артем Чекалины) полностью погасили задолженность, которая стала причиной возбуждения уголовного дела. Тем временем суд оставил без изменений запрет определенных действий по делу другой инста-блогерши, Елены Блиновской, которую тоже обвиняют в уклонении от уплаты налогов на многомилионные суммы.

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск актера Алексея Панина. Об этом сказано в ведомственной базе разыскиваемых.

Соединенные Штаты ждет дефолт или серьезная девальвация доллара. Такое мнение высказал бизнесмен Олег Дерипаска.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник, 22 мая, выступая на пресс-конференции, сказал, что заявления стран Запада не могут существенно повлиять на связи Еревана и Москвы.

Бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого ранее приговорили к восьми годам колонии, был помилован. Он планирует остаться в республике и работать на ее благо.

Стали известны дата и место похорон мужа Дианы Гурцкой, замминистра науки и высшего образования РФ Петра Кучеренко. Они состоятся в среду, 24 мая, на Троекуровском кладбище в Москве.

Банкир Джеффри Эпштейн пытался шантажировать основателя Microsoft Билла Гейтса после того, как узнал об его романе с российской девушкой.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сможет ли Россия отстоять Бахмут (подробнее)