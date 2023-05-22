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НовостиПолитика22 мая 2023 15:53

Кадыров объяснил Путину, зачем отпустил бороду

Кадыров заявил, что отпустил бороду на время проведения спецоперации России на Украине
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Кадыров заявил, что отпустил бороду на время проведения спецоперации России на Украине. Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики/ТАСС

Кадыров заявил, что отпустил бороду на время проведения спецоперации России на Украине. Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики/ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, зачем отпустил бороду. Он заявил, что сделал это на период проведения спецоперации на Украине.

Ранее президент Владимир Путин в момент заседания совета по межнациональным отношениям, который прошел в Пятигорске, заявил, что борода Кадырова отросла. Лидер Чечни сказал, что он ее чуть отпустил.

"На нашей личной встрече Владимир Владимирович опять пошутил по поводу бороды, тогда я объяснил, что отпустил ее на период проведения специальной военной операции", - написал Кадыров в своем телеграмм-канале.

Кроме того, по словам Кадырова, так же поступают и чеченские бойцы,. Они считают участие в спецоперации не только долгом перед Родиной, но и священным джихадом против тех, кто покушается на религиозные ценности и традиционные институты здоровых людей.

Напомним, 21 мая 2023 года журналист Павел Зарубин, в программе "Москва. Кремль. Путин»" на телеканале "Россия 1" показал шуточный диалог президента России Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова.