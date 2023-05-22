Кадыров объяснил Путину, зачем отпустил бороду

Кадыров заявил, что отпустил бороду на время проведения спецоперации России на Украине. Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики/ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, зачем отпустил бороду. Он заявил, что сделал это на период проведения спецоперации на Украине.

Ранее президент Владимир Путин в момент заседания совета по межнациональным отношениям, который прошел в Пятигорске, заявил, что борода Кадырова отросла. Лидер Чечни сказал, что он ее чуть отпустил.

"На нашей личной встрече Владимир Владимирович опять пошутил по поводу бороды, тогда я объяснил, что отпустил ее на период проведения специальной военной операции", - написал Кадыров в своем телеграмм-канале.

Кроме того, по словам Кадырова, так же поступают и чеченские бойцы,. Они считают участие в спецоперации не только долгом перед Родиной, но и священным джихадом против тех, кто покушается на религиозные ценности и традиционные институты здоровых людей.

Напомним, 21 мая 2023 года журналист Павел Зарубин, в программе "Москва. Кремль. Путин»" на телеканале "Россия 1" показал шуточный диалог президента России Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова.